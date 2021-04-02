02.04.2021
12:04
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Политика

Церемония инаугурации избранного главы Якутска

Сегодня, 2 апреля в Центре культуры и искусства имени Ю.А. Гагарина проходит торжественная церемония вступления в должность главы городского округа «город Якутск» Евгения ГРИГОРЬЕВА.

Евгений Николаевич Григорьев избран главой города Якутска по итогам голосования на досрочных выборах 28 марта 2021 года.

Источник: yakutskcity.ru.
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