Началась аккредитация журналистов для освещения праздника ысыах Туймаады
13 июня стартовала аккредитация журналистов для участия в освещении республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022», который пройдет в местности Үс Хатыҥ ГО «город Якутск». Окончание аккредитации СМИ –20 июня в 20.00.
Для аккредитации журналистам, редакциям необходимо заполнить заявку на официальном сайте Окружной администрации Якутска www.yakutskcity.ru.
Регистрация аккредитованных журналистов и выдача бейджей будет производиться 23 и 24 июня 2022 г. в Отделе пресс-службы ОА г.Якутска, по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, д.15а, каб.4; 25 июня 2022 г. в пресс-центре ОА г.Якутска в местности Үс Хатыҥ.
Важно!
На мероприятии будет действовать дресс-код для всех участников «Ысыах Туймаады – 2022».
Съемки с квадрокоптера разрешены только на определенных участках местности. Подробную инфорацию, а также механку получения разрешения на съемки с квадрокоптера необходимо заблаговременно получить в пресс-центре ОА г.Якутска.
Перед участием в мероприятии просим Вас ознакомиться с “Правилами аккредитации СМИ” – информация в отдельном файле.
До встречи на «Ысыах Туймаады – 2022»!
Контакты для связи: Любовь Сыроватская, тел.: +7-914-293-75-95, эл. почта: pressykt@mail.ru
Бланк аккредитации СМИ на «Ысыах Туймаады – 2022»
|№
|Название СМИ
|ФИО журналиста
|Телефон
|Почта
|Квадрокоптер
|Примечание
|1
ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
на республиканский национальный праздник «Ысыах Туймаады – 2022»
1. Аккредитация представителей средств массовой информации (далее-СМИ) осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» и настоящими Правилами, в целях обеспечения необходимых условий для профессиональной деятельности по подготовке и распространению полной и достоверной информации о мероприятиях республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» в местности Үс Хатыҥ ГО «город Якутск», проводимого 25-26 июня 2022 года.
2. Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на всех мероприятиях республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» в местности Үс Хатыҥ ГО «город Якутск» 25-26 июня 2022 г.
3. Право на аккредитацию имеют журналисты, фотокорреспонденты, телеоператоры российских и республиканских СМИ, зарегистрированных в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также блогеры и иностранные журналисты.
4. При осуществлении профессиональной деятельности представители СМИ обязаны уважать права и законные интересы участников и организаторов и соблюдать общепризнанные нормы этики.
5. Представители рекламных изданий, каталогов или интернет-порталов коммерческой направленности не имеют права на аккредитацию СМИ.
6. Оргкомитет республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» имеет право ограничить число аккредитованных журналистов, отказать в аккредитации представителю СМИ, предоставившему о себе сведения, не соответствующие действительности, не прошедшего процедуру аккредитации в установленные сроки, нарушившего правила работы на мероприятии, а также отменить ранее выданную аккредитацию в случае, нарушения положений настоящих Правил.
7. Представители СМИ, желающие принять участие в освещении мероприятий, подают заявку на аккредитацию (далее – Заявка) в отдел пресс-службы Окружной администрации г. Якутска. В Заявке необходимо заполнить все поля аккредитационной формы. Заявки, не отвечающие требованиям настоящего пункта, к рассмотрению не принимаются. Аккредитация заканчивается 20.06.2022 года.
Форма заявки размещается на официальном сайте Окружной администрации г.Якутска www.yakutskcity.ru
8. Регистрация аккредитованных журналистов и выдача бейджей будет производится 23 и 24 июня 2022 г. в Отделе пресс-службы ОА г.Якутска, по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, д.15а, каб.4; 25 июня 2022 г. в Пресс-центре ОА г.Якутска в местности Үс Хатыҥ.
9. Аккредитованный представитель СМИ имеет право:
• присутствовать на культурных мероприятиях «Ысыах Туймаады-2022»;
• получать информацию о программе мероприятий;
• осуществлять видео- или фотосъемку на территории проведения мероприятия;
• использовать все сервисы, предназначенные для работы журналистов;
• работать в пресс-центре в период проведения мероприятия, используя его
инфраструктуру;
• участвовать в пресс-конференциях, брифингах и других пресс-мероприятиях, заранее подав заявку (касается пресс-конференций Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева и Главы городского округа «город Якутск» Е.Н. Григорьева).
10. Аккредитованный журналист обязан:
• На торжественной церемонии открытия республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022», пресс-конференциях, придерживаться дресс-кода, соответствующий национальному празднику (национальный костюм, либо одежда с атрибутами национального колорита).
• Носить при себе бейдж в течение всего времени работы на мероприятии. При утере бейджа дубликат не выдается;
- проверять и обеспечивать достоверность сообщаемой им информации;
• При осуществлении профессиональной деятельности предъявлять по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность;
• Не вмешиваться в организационный процесс и ход мероприятий, если оно не организовано специально для прессы;
• Соблюдать правила, которые определены для мероприятий, не осуществлять фото/видеосъемку по требованию представителей служб безопасности мероприятия;
• При использовании официальной информации, цитировании высказываний участников мероприятий готовые материалы должны содержать упоминание названия мероприятия и источник полученной информации.
11. Наличие аккредитации не подразумевает присутствия на мероприятиях, требующих специальных приглашений.
12. В ряде случаев может действовать специальная аккредитация, объявление о которой будет опубликовано на официальном сайте Окружной администрации г.Якутска www.yakutskcity.ru
13. Категорически запрещается:
• присутствовать на мероприятиях в шортах, неопрятной одежде, коротких платьях и юбках;
• во время торжественной церемонии открытия республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» выбегать на центральную площадку мероприятия для проведения фото и видеосъемки.
• производить квадрокоптерные видеосъемки во время торжественной церемонии открытия республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022», спортивных мероприятий, а также над животными во время скачек и иных мероприятиях.
• представители СМИ, нарушившие правила, будут лишены аккредитации
• квадрокоптерные съемки на мероприятиях допускаются только с разрешения, в остальных случаях – летательные аппараты будут конфискованы правоохранительными органами.
С настоящими правилами ознакомлен_________________________________
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Ф.И.О., наименование СМИ
Дата_____________
+7 (999) 174-67-82
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