Началась аккредитация журналистов для освещения праздника ысыах Туймаады

13 июня стартовала аккредитация журналистов для участия в освещении республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022», который пройдет в местности Үс Хатыҥ ГО «город Якутск». Окончание аккредитации СМИ –20 июня в 20.00.

Для аккредитации журналистам, редакциям необходимо заполнить заявку на официальном сайте Окружной администрации Якутска www.yakutskcity.ru.

Регистрация аккредитованных журналистов и выдача бейджей будет производиться 23 и 24 июня 2022 г. в Отделе пресс-службы ОА г.Якутска, по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, д.15а, каб.4; 25 июня 2022 г. в пресс-центре ОА г.Якутска в местности Үс Хатыҥ.

Важно!

На мероприятии будет действовать дресс-код для всех участников «Ысыах Туймаады – 2022».

Съемки с квадрокоптера разрешены только на определенных участках местности. Подробную инфорацию, а также механку получения разрешения на съемки с квадрокоптера необходимо заблаговременно получить в пресс-центре ОА г.Якутска.

Перед участием в мероприятии просим Вас ознакомиться с “Правилами аккредитации СМИ” – информация в отдельном файле.

До встречи на «Ысыах Туймаады – 2022»!

Контакты для связи: Любовь Сыроватская, тел.: +7-914-293-75-95, эл. почта: pressykt@mail.ru

Бланк аккредитации СМИ на «Ысыах Туймаады – 2022»

№ Название СМИ ФИО журналиста Телефон Почта Квадрокоптер Примечание 1

ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

на республиканский национальный праздник «Ысыах Туймаады – 2022»

1. Аккредитация представителей средств массовой информации (далее-СМИ) осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» и настоящими Правилами, в целях обеспечения необходимых условий для профессиональной деятельности по подготовке и распространению полной и достоверной информации о мероприятиях республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» в местности Үс Хатыҥ ГО «город Якутск», проводимого 25-26 июня 2022 года.

2. Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на всех мероприятиях республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» в местности Үс Хатыҥ ГО «город Якутск» 25-26 июня 2022 г.

3. Право на аккредитацию имеют журналисты, фотокорреспонденты, телеоператоры российских и республиканских СМИ, зарегистрированных в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также блогеры и иностранные журналисты.

4. При осуществлении профессиональной деятельности представители СМИ обязаны уважать права и законные интересы участников и организаторов и соблюдать общепризнанные нормы этики.

5. Представители рекламных изданий, каталогов или интернет-порталов коммерческой направленности не имеют права на аккредитацию СМИ.

6. Оргкомитет республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» имеет право ограничить число аккредитованных журналистов, отказать в аккредитации представителю СМИ, предоставившему о себе сведения, не соответствующие действительности, не прошедшего процедуру аккредитации в установленные сроки, нарушившего правила работы на мероприятии, а также отменить ранее выданную аккредитацию в случае, нарушения положений настоящих Правил.

7. Представители СМИ, желающие принять участие в освещении мероприятий, подают заявку на аккредитацию (далее – Заявка) в отдел пресс-службы Окружной администрации г. Якутска. В Заявке необходимо заполнить все поля аккредитационной формы. Заявки, не отвечающие требованиям настоящего пункта, к рассмотрению не принимаются. Аккредитация заканчивается 20.06.2022 года.

Форма заявки размещается на официальном сайте Окружной администрации г.Якутска www.yakutskcity.ru

8. Регистрация аккредитованных журналистов и выдача бейджей будет производится 23 и 24 июня 2022 г. в Отделе пресс-службы ОА г.Якутска, по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, д.15а, каб.4; 25 июня 2022 г. в Пресс-центре ОА г.Якутска в местности Үс Хатыҥ.

9. Аккредитованный представитель СМИ имеет право:

• присутствовать на культурных мероприятиях «Ысыах Туймаады-2022»;

• получать информацию о программе мероприятий;

• осуществлять видео- или фотосъемку на территории проведения мероприятия;

• использовать все сервисы, предназначенные для работы журналистов;

• работать в пресс-центре в период проведения мероприятия, используя его

инфраструктуру;

• участвовать в пресс-конференциях, брифингах и других пресс-мероприятиях, заранее подав заявку (касается пресс-конференций Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева и Главы городского округа «город Якутск» Е.Н. Григорьева).

10. Аккредитованный журналист обязан:

• На торжественной церемонии открытия республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022», пресс-конференциях, придерживаться дресс-кода, соответствующий национальному празднику (национальный костюм, либо одежда с атрибутами национального колорита).

• Носить при себе бейдж в течение всего времени работы на мероприятии. При утере бейджа дубликат не выдается;

проверять и обеспечивать достоверность сообщаемой им информации;

• При осуществлении профессиональной деятельности предъявлять по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность;

• Не вмешиваться в организационный процесс и ход мероприятий, если оно не организовано специально для прессы;

• Соблюдать правила, которые определены для мероприятий, не осуществлять фото/видеосъемку по требованию представителей служб безопасности мероприятия;

• При использовании официальной информации, цитировании высказываний участников мероприятий готовые материалы должны содержать упоминание названия мероприятия и источник полученной информации.

11. Наличие аккредитации не подразумевает присутствия на мероприятиях, требующих специальных приглашений.

12. В ряде случаев может действовать специальная аккредитация, объявление о которой будет опубликовано на официальном сайте Окружной администрации г.Якутска www.yakutskcity.ru

13. Категорически запрещается:

• присутствовать на мероприятиях в шортах, неопрятной одежде, коротких платьях и юбках;

• во время торжественной церемонии открытия республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» выбегать на центральную площадку мероприятия для проведения фото и видеосъемки.

• производить квадрокоптерные видеосъемки во время торжественной церемонии открытия республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022», спортивных мероприятий, а также над животными во время скачек и иных мероприятиях.

• представители СМИ, нарушившие правила, будут лишены аккредитации

• квадрокоптерные съемки на мероприятиях допускаются только с разрешения, в остальных случаях – летательные аппараты будут конфискованы правоохранительными органами.

С настоящими правилами ознакомлен_________________________________

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Ф.И.О., наименование СМИ

Дата_____________