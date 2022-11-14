Начал работу XIII Национальный конгресс «Экология и здоровье человека на Севере»

Сегодня в Якутске начал работу XIII Национальный Конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере».

Конгресс посвящен 100-летию образования Якутской АССР и 65-летию медицинского образования в Якутии. Мероприятие проводится при активном участии медицинского, педагогического и научного сообщества Якутии, а также ведущих российских и зарубежных специалистов.

На его площадках будут обсуждены актуальные вопросы здравоохранения, результаты совместной деятельности медицинской науки и клинической практики в рамках медицинского консорциума, подведены итоги инновационных внедрений и проектов. Также центральное внимание экспертов и участников будет уделено вопросам дальнейшего совершенствования медицины с учетом потребностей населения и социально-экономического развития северных территорий.

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Лена Афанасьева в своем приветствии поблагодарила организаторов масштабного мероприятия и отметила, что Национальный Конгресс занимает особое место в жизни медицинского сообщества республики. «Все резолюции конгресса воплощаются в жизнь. Хочется отметить резолюцию XII Конгресса, который был проведен в 2021 году. Резолюция содержала одну из самых амбициозных задач – открытие диссертационного совета по общественному здоровью и организации здравоохранения. Конечно, сложно представить какая колоссальная работа была проведена. И 12 октября 2022 года издан приказ Министерства науки и высшего образования РФ о выдаче разрешения на создание совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по научной специальности «общественное здоровье, организация и социология здравоохранения» на базе Северо-Восточного федерального университета. Хочется поздравить с этим важным для нас всех событием ректора университета Анатолия Николаевича, директора мединститута Николая Михайловича, нашего наставника по организации здравоохранения Надежду Валерьевну и весь дружный коллектив профессорско-преподавательского состава мединститута», — сказала в своем выступлении министр.

Организаторы Конгресса: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем».

В программу Конгресса включены пленарные заседания, конференции, клинические разборы, образовательные семинары, лекции и школы для практикующих врачей, Аспирантские чтения «Северное сияние», конкурс студенческих научных работ, предметные олимпиады и т.д.

С программой Конгресса можно ознакомиться на сайте http://ehhn.svfu.ru/index.php