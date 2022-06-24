24.06.2022
11:54
95
Якутия
Начал работу передвижной пункт весового контроля для грузовых машин
Наибольший вред дорожному полотну наносят именно большегрузные автомобили. В связи с чем, на 21 километре автомобильной дороги «Нам» установлен передвижной пункт весогабаритного контроля.
Специалисты передвижного весового контроля на базе автомашины ГАЗ 3035 замеряют нагрузку на каждую ось автомобилей и контролируют, чтобы она не превышала нормативную. Помимо весовых параметров, замеряются габариты грузовиков. Пресечение несанкционированных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов необходимо для сохранности дорог республики.
Фото: пресс-службы
Источник: управтодор14
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.06.2022
0
47
24.06.2022
0
722
24.06.2022
0
168
24.06.2022
0
428
24.06.2022
0
250
24.06.2022
0
264
24.06.2022
0
580
24.06.2022
0
136
24.06.2022
0
124
24.06.2022
0
1381
24.06.2022
0
590
24.06.2022
0
1324
24.06.2022
0
3020
23.06.2022
0
544
23.06.2022
0
451
23.06.2022
0
2166
23.06.2022
0
1759
23.06.2022
0
2042
23.06.2022
0
318
23.06.2022
0
818
23.06.2022
0
370
23.06.2022
0
935
23.06.2022
0
1077
23.06.2022
0
2065
23.06.2022
0
1882
23.06.2022
0
576
23.06.2022
0
738
23.06.2022
0
789
23.06.2022
0
329
23.06.2022
0
572
23.06.2022
0
333
23.06.2022
1
3770
23.06.2022
0
1091
23.06.2022
0
1970
23.06.2022
0
303
23.06.2022
0
1745
23.06.2022
0
432
23.06.2022
0
503
23.06.2022
0
500
23.06.2022
0
301
23.06.2022
0
531
23.06.2022
0
1783
23.06.2022
0
486
23.06.2022
0
1161
23.06.2022
0
349
23.06.2022
0
345
23.06.2022
0
1172
23.06.2022
0
407
23.06.2022
0
255
23.06.2022
0
2749
23.06.2022
0
650
23.06.2022
1
1931
ТОП НОВОСТИ
20.06.2022
1
39981
18.06.2022
0
21028
19.06.2022
0
20425
21.06.2022
0
13561
20.06.2022
0
11657
20.06.2022
0
10793
21.06.2022
0
8772
19.06.2022
6
8012
22.06.2022
0
7445
22.06.2022
0
7099
Добавить комментарий