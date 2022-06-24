Начал работу передвижной пункт весового контроля для грузовых машин

Наибольший вред дорожному полотну наносят именно большегрузные автомобили. В связи с чем, на 21 километре автомобильной дороги «Нам» установлен передвижной пункт весогабаритного контроля. Специалисты передвижного весового контроля на базе автомашины ГАЗ 3035 замеряют нагрузку на каждую ось автомобилей и контролируют, чтобы она не превышала нормативную. Помимо весовых параметров, замеряются габариты грузовиков. Пресечение несанкционированных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов необходимо для сохранности дорог республики.

Фото: пресс-службы Источник: управтодор14

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