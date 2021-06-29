Начал работу Международный летний институт

Профессия учителя требует постоянного совершенствования, регулярного обновления знаний, использования современных наиболее результативных технологий и обучающих методов. Все это возможно лишь при непрерывном обучении, повышении квалификации. Поэтому неслучайно в число обязанностей педагогических работников, определенных ч. 1 ст. 48 «Закона об образовании» входит обязанность «систематически повышать свой профессиональный уровень». Данное требование распространяется на все категории педагогических работников.

С 28 июня по 2 июля Летний институт по повышению квалификации и переподготовки руководителей и педагогических работников образования по теме «Актуальные проблемы образования в условиях современных вызовов» начался на базе организатора — АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II».

Институт ежегодно создаёт благоприятные условия для стимулирования непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогических и административных работников образования. Так, в этом году в Программу онлайн мероприятий включены лекции ведущих специалистов российских институтов развития образования, высших учебных заведений, авторов учебно-методических пособий издательств «Просвещение», «Русское слово», победителей Всероссийских конкурсов. Это Никишин В.О., к.и.н.,старший преподаватель кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ, учитель истории и обществознания, автор учебника для 5 класса «Всеобщая история. История Древнего мира», Попова С.С., к.ю.н., доцент кафедры правовых основ управления факультета государственного управления МГУ, автор учебника по обществознанию для 10-11 классов, Стрелова Ольга Юрьевна, д. п.н., профессор Хабаровского краевого института развития образования., автор учебных и методических пособий, Дергилева Ж.И., к.ф.н., учитель русского языка и литературы ГБОУ No1409 г. Москвы, автор учебных пособий по русскому языку, Ширинян М.В., методист Центра лингвистического образования Академии «Просвещение», Иванова Н.И., методист по русскому языку и литературе издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ, Слепова Н.Б., методист издательства «Русское слово», , Шлемко А.Ю., Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2018».

В рамках проекта «Музыка для всех» принимает участие в Летнем институте ведущий специалист международного уровня Но-Тэ Чол (Южная Корея), обладатель премии первого президента М.Е. Николаева «Знанием победишь!», работавший более чем со 140 камерными и симфоническими оркестрами в разных странах мира: Германии, Чехии, Болгарии, Канаде, Америке, Словакии и который поделится с уникальным опытом работы. Кроме того, в работе проекта принимают участие научный руководитель инновационной площадки при РАО Игорь Михайлович Красильников, д.п.н., композитор, главный научный сотрудник, профессор кафедры «Педагогика искусства» ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской Академии образования», Маргарита Игоревна Хлад, руководитель творческой лаборатории, официальный представитель «Свирель Э.Смеловой» г. Москва и другие.

Слушателей курсов ждут семинарские занятия, интерактивные лекции, круглые столы, консультирование, проектные семинары, переговорные площадки. По окончании курсов слушатели получат сертификаты о повышении квалификации в объеме 72 часа.