Начал работать мобильный офис социальной газификации

Выездной прием заявок провели сотрудники Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» в селе Хатассы.

Как сообщил начальник службы техприсоединения УГРС Николай Петухов, оборудованный передвижной офис использован впервые и станет постоянным форматом работы для оперативного приема заявок.

Для работы в мобильном пункте оборудовано всё для того, чтобы быстро оформить заявление на социальную газификацию на месте. Документы принимает специалист единого окна, жители могут также получить подробную консультацию о возможностях и критериях программы социальной газификации.

«Преимущество этого офиса – его удобство для жителей с точки зрения того, что не нужно ездить в офис обслуживания в городе Якутске. Для заявителей без доступного личного транспорта, а также тех, кто по разным причинам не может оформить заявку на нашем сайте SG.AOSTNG.RU, – это лучшее решение. Сегодня мы сделали предварительный обзвон некоторых жителей села Хатассы, но и без этого мобильный пункт социальной газификации встретил достаточно большой интерес у людей», – рассказал Николай Петухов.

В дальнейшем региональный оператор газификации Якутии планирует использование передвижного офиса в разных частях городского округа «город Якутск» и в улусах республики.

Напомним, что заявки принимаются на сайте SG.AOSTNG.RU, там размещена полная информация о реализации программы. Основные требования: наличие газораспределительной сети в населенном пункте, использование природного газа только для собственных нужд физическими лицами и обязательное наличие документов на зарегистрированный дом и земельный участок.