Набсовет АЛРОСА утвердил список кандидатов в свой новый состав

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам заочного голосования 19 марта определил список кандидатов в новый состав Набсовета, который предстоит утвердить на годовом общем собрании акционеров в июне.

В соответствии с предложениями акционеров компании утвержден список из 15 кандидатов, которые будут претендовать на аналогичное количество мест:

Гордон Мария Владимировна – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»; Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»;

Григорьева Евгения Васильевна – член Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиенбанк» АО, член Совета директоров АО «Комдрагметалл РС(Я)», Член Совета директоров ООО «АЭБ Капитал»;

Даниленко Игорь Константинович – управляющий директор ООО «Фосан Евразия Капитал»;

Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;

Донец Андрей Иванович – Советник Генерального директора АО «Росгеология»;

Ефимов Василий Васильевич – генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия»;

Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);

Конов Дмитрий Владимирович – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;

Местников Сергей Васильевич – Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

Носков Алексей Петрович – управляющий директор АО «Полюс Алдан»;

Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);

Рашевский Владимир Валерьевич – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ЕвроХим Групп АГ, Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим»;

Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;

Черепанов Александр Вячеславович – заместитель главы по инвестиционной и экономической политике МО «Ленский район».

Новыми кандидатами в Набсовет АЛРОСА по сравнению с его текущим составом стали

И.К. Даниленко, В.В. Ефимов и А.В. Черепанов. Остальные кандидаты являются действующими членами Наблюдательного совета компании.

Наблюдательный совет также вынес решение о кандидатах в Ревизионную комиссию и утвердил перечень вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.