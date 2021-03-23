Набсовет АЛРОСА утвердил список кандидатов в свой новый состав
Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам заочного голосования 19 марта определил список кандидатов в новый состав Набсовета, который предстоит утвердить на годовом общем собрании акционеров в июне.
В соответствии с предложениями акционеров компании утвержден список из 15 кандидатов, которые будут претендовать на аналогичное количество мест:
Гордон Мария Владимировна – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»; Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»;
Григорьева Евгения Васильевна – член Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиенбанк» АО, член Совета директоров АО «Комдрагметалл РС(Я)», Член Совета директоров ООО «АЭБ Капитал»;
Даниленко Игорь Константинович – управляющий директор ООО «Фосан Евразия Капитал»;
Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
Донец Андрей Иванович – Советник Генерального директора АО «Росгеология»;
Ефимов Василий Васильевич – генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия»;
Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
Конов Дмитрий Владимирович – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;
Местников Сергей Васильевич – Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Носков Алексей Петрович – управляющий директор АО «Полюс Алдан»;
Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);
Рашевский Владимир Валерьевич – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ЕвроХим Групп АГ, Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим»;
Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;
Черепанов Александр Вячеславович – заместитель главы по инвестиционной и экономической политике МО «Ленский район».
Новыми кандидатами в Набсовет АЛРОСА по сравнению с его текущим составом стали
И.К. Даниленко, В.В. Ефимов и А.В. Черепанов. Остальные кандидаты являются действующими членами Наблюдательного совета компании.
Наблюдательный совет также вынес решение о кандидатах в Ревизионную комиссию и утвердил перечень вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.
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