Набсовет АЛРОСА утвердил изменения в дивидендную и финансовую политики

11 марта 2021 г. – Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил Положение о дивидендной политике в новой редакции.

Наблюдательный совет АЛРОСА поддержал предложения менеджмента компании по изменению дивидендной и финансовой политик с целью обеспечения большей финансовой стабильности и устойчивости развития бизнеса АЛРОСА. 10 марта 2021 г. утверждены Положение о дивидендной политике и Положение о финансовой политике в новых редакциях.

Дивидендная политика: изменения в Положение о дивидендной политике, в частности, касаются уточнения методики определения размера дивидендных платежей, определяемых исходя из суммы свободного денежного потока (СДП) при коэффициенте долговой нагрузки «Чистый долг/EBITDA» от 0,0 до 1,0. В зависимости от значения коэффициента «Чистый долг/EBITDA» определяется размер полугодовых дивидендных платежей, исходя из суммы свободного денежного потока за соответствующие полугодия отчетного года:

Если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец соответствующего периода составляет менее 0,0, то размер полугодовых дивидендных платежей может составить не менее 100% от СДП за соответствующее полугодие отчётного года; Если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец соответствующего периода соответствует диапазону 0,0-1,0 (не включая 1,0), то размер полугодовых дивидендных платежей может составить от 70 до 100% от СДП за соответствующее полугодие отчётного года; Если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец соответствующего периода соответствует диапазону 1,0-1,5, то размер полугодовых дивидендных платежей может составить от 50 до 70% от СДП за соответствующее полугодие отчётного года.

Принятое решение позволит увеличить эффективность поддержания целевой долговой нагрузки даже в периоды колебания спроса, повысить стабильность денежных выплат акционерам и сделать более гибким управление долговым портфелем компании. Финансовая политика: целевой минимальный запас ликвидности, состоящий из комбинации денежных средств и гарантированных кредитных линий, увеличен с 35 до 70 млрд руб., что позволит компании:

сохранять операционную устойчивость и оптимальную загруженность мощностей;

обеспечивать стабильное финансирование долгосрочных стратегических проектов развития бизнеса;

располагать достаточными резервами ликвидности для поддержания рыночного баланса.

Ознакомиться с новой редакцией Положения о дивидендной политике можно на официальном сайте Компании, описание финансовой политики АЛРОСА доступно по ссылке.