Набсовет АЛРОСА переизбрал Сергея Иванова гендиректором компании

Сергей Иванов возглавил компанию в марте 2017 года. Срок действия его контракта составлял три года.

«От лица акционеров благодарю Сергея Иванова за три продуктивных года работы и поздравляю с переизбранием. Несмотря на непростую ситуацию, которую мы наблюдаем на алмазно-бриллиантовом рынке, АЛРОСА сохранила лидирующие позиции в мире по объему добычи алмазов, уверенно повышает производственную эффективность и качество управления, укрепила репутацию и доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов», — отметил председатель Наблюдательного совета АЛРОСА Антон Силуанов.

«АЛРОСА играет системообразующую роль в экономике Якутии, налоговые и дивидендные выплаты составляют значительную часть республиканского бюджета. Поэтому мы приветствуем сложившийся за три года эффективный диалог с менеджментом компании по всем важным для республики и компании вопросам», – сказал Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. «Я благодарю Наблюдательный совет за оказанное доверие. Задачи на ближайшую перспективу: сохранять устойчивость бизнеса, несмотря на макроэкономическую нестабильность, продолжать работать над ростом эффективности производства и сбыта, повышать адаптивность к стремительно меняющимся реалиям, уделять должное внимание обеспечению устойчивого развития регионов присутствия, а также вопросам экологической и промышленной безопасности», – комментирует Сергей Иванов.