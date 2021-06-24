Набраконьерил: В Якутии осудили бывшего госинспектора по охране заповедника

Вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего госинспектора по охране территории заповедника, признанного виновным в незаконной добыче северной рыбы.

Доказательства, собранные Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему государственному инспектору по охране территории природного заповедника «Усть-Ленский». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено на особо охраняемых природных территориях, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, причинившие особо крупный ущерб.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года инспектор прибыл на остров Самойловский Булунского района, куда был направлен для контроля за соблюдением установленного режима охраны на территориях обхода, патрулирования в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений заповедного режима.

Там рядом с островами Самойловский и Столб он в течение трех недель за пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского лова и спортивного рыболовства, на относящихся к особо охраняемым природным территориям с использованием своего служебного положения осуществлял незаконную ловлю водных биологических ресурсов.

Следователи установили, что инспектор свободно передвигался по территории кордона «Самойловский» на служебном снегоходе «Буран» и использовал для ловли рыбы сети, металлические пешни кустарного производства, лопату, металлические сетки для просеивания льда. За весь период ловли он добыл 6 сибирских осетров, 5 экземпляров нельмы, 8 тайменей, 855 экземпляров муксуна, 34 чира и 244 арктического омуля.



Таким образом инспектор по охране территории заповедника причинил особо крупный ущерб на сумму свыше 4 миллионов 500 тысяч рублей.

Следует отметить, что в течение всего периода следствия мужчина категорически не признавал вину в совершенном преступлении и всячески оказывал противодействие следствию. Используя возможности средств массовой информации, он пытался оправдать свои действия, перекладывая ответственность на своих коллег. Неоднократно он жаловался на действия следователей, обвиняя их в незаконных методах следствия, однако все его доводы не нашли своего подтверждения. Более того, последовательная тактика следствия, выверенные следственные и процессуальные действия в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством позволили собрать доказательства, которые в полной мере подтвердили незаконные действия инспектора.



Приговором суда он признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, бывший инспектор обязан возместить сумму причиненного водным биологическим ресурсам ущерба в размере 4 миллиона 545 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.