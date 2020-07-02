Наблюдательный совет рассмотрел перспективы ТОР Якутии

Под председательством главы Якутии Айсена Николаева 2 июля в обновлённом составе проведено заседание Наблюдательных советов по развитию территорий опережающего развития «Якутия» и «Южная Якутия», на котором рассмотрены результаты текущей деятельности и перспективы развития преференциальных территорий республики.

Айсен Николаев отметил, что в настоящее время на территории ТОРов ведут свою деятельность 38 резидентов, которыми инвестировано 48 млрд рублей. Реализация проектов рассчитана на создание более 9 тыс. новых рабочих мест, из которых на сегодняшний день создано 7 тыс.

«На территории ТОР «Южная Якутия» построены крупные горнообогатительные комбинаты, шахты, создана большая инфраструктура, вокруг территории по кластерному типу сосредоточены сервисные компании. Значимым событием к пятилетию создания территорий опережающего развития стало переименование ТОР «Кангалассы» в ТОР «Якутия». 31 марта текущего года подписаны соглашения с новыми крупными инвесторами – АО «Жатайская судоверфь», ООО «Грузовой терминал в посёлке Нижний Бестях», — сообщил глава Якутии.

Проекты резидентов ТОР «Якутия», в первую очередь, направлены на развитие местного производства, строительных материалов, оборудований в сфере жилищно-коммунального комплекса, также функционирует круглогодичный тепличный комплекс, построен и уже начинает работать ювелирно-гранильный кластер.

«На подходе расширение ТОР «Якутия» на проект строительства круглогодичного детского лагеря «Полярная звезда». Это первый концессионный проект в области детского отдыха на Дальнем Востоке», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщил директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» – управляющей компании ТОР «Якутия» Дмитрий Борисов, в настоящее время в ТОР «Южная Якутия» имеется 16 резидентов, запланировано создание 8 тыс. новых рабочих мест, из которых на сегодняшний день создано 6 949. «Резиденты реализуют заявленные проекты весьма активно. ТОР «Южная Якутия» расположена на территории Нерюнгринского района – крупного горнодобывающего промышленного центра, поэтому отраслевая специализация компаний-резидентов в основном связана с горнорудной промышленностью, ремонтом и техническим обслуживанием горно-шахтной техники, логистикой, строительством и пищевой промышленностью», — отметил Дмитрий Борисов.

На ТОР «Якутия» ведут деятельность 22 резидента, ими создано 216 новых рабочих мест. Проекты ТОР «Якутия» направлены на развитие несырьевого сектора экономики. Резиденты ТОР специализируются на производстве строительных материалов и оборудования в сфере ЖКХ, также на ТОР функционирует научно-исследовательский испытательный полигон СВФУ им. М.К. Аммосова, ведется строительство высокотехнологичной судоверфи и грузового терминала.

В ходе заседания участники Наблюдательного совета приняли к сведению информацию об исполнении поручений правительства РФ и Минвостокразвития РФ, рассмотрели проекты, которые в перспективе планируется включить в число резидентов территорий опережающего развития, обсудили вопросы расширения границ преференциальных территорий.