Набережную Нюрбы привели в порядок

Депутаты Октябрьского наслежного совета партии «Единая Россия» Нюрбинского района приняли активное участие в акции «Чистая река» – привели в порядок знаменитую набережную реки Вилюй в городе Нюрба.

Акция приурочена к печаль ной дате – годовщине со дня загрязнения реки Вилюй. Как известно, ЧП произошло по вине компании «АЛРОСА», когда произошел выброс технической воды в реку Вилюй на Вилюйской ГЭС.

В результате инцидента население прибрежных наслегов трех районов остались без чистой воды. По социальным сетям рассылались фотографии реки Вилюй с водой ржавого цвета.

Цель акции нюрбинских единороссов – объявление 18 августа Днем защиты рек Якутии.