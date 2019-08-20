20.08.2019
11:58
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Экология

Набережную Нюрбы привели в порядок

Депутаты Октябрьского наслежного совета партии «Единая Россия» Нюрбинского района приняли активное участие в акции «Чистая река» – привели в порядок знаменитую набережную реки Вилюй в городе Нюрба.  

Акция приурочена к печаль ной дате – годовщине со дня загрязнения реки Вилюй. Как известно, ЧП произошло по вине компании «АЛРОСА», когда произошел выброс технической воды в реку Вилюй на Вилюйской ГЭС.

В результате инцидента население прибрежных наслегов трех районов остались без чистой воды. По социальным сетям рассылались фотографии реки Вилюй с водой ржавого цвета.

Цель акции нюрбинских единороссов – объявление 18 августа Днем защиты рек Якутии.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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