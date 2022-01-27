На зимнике «Умнас» разрешено движение автотранспорта весом до 20 тонн

ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает об увеличении грузоподъемности участков зимников автодороги «Умнас» в Хангаласском, Олекминском и Ленском районах. С 27 января разрешено движение автотранспорта с общим весом до 20 тонн на участках зимней дороги с.​ Улахан-Ан — гр. Олекминского района, гр.​ Хангаласского улуса — с.​ Солянка Олекминского района, с. Хамра — п. Пеледуй Ленского района. По результатам контрольной проверки, минимальная толщина льда в Олекминском районе на участке сезонной дороги км 349+440 — км 600+786 составила 65 см.

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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