На зимниках автодорог «Умнас» и «Себян» увеличена грузоподъемность

С 15 февраля увеличена грузоподъемность на участках сезонных автомобильных дорог в Олекминском, Ленском и Кобяйском районах.

Приказами ГКУ «Управтодор РС(Я)» разрешено движение транспорта с общим весом до 30 тонн по автозимнику на участках с. Хамра — с. Ярославский, с. Первомайский — п. Пеледуй, где толщина льда составила 77 см. Ограничение до 20 тонн установлено на участке с. Ярославский — с. Первомайский с минимальной толщиной льда 48 см.

На участке г. Олекминск — г. Ленск общий вес транспорта не должен превышать 30 тонн, исходя из минимальной толщины льда 80 см.

В Кобяйском районе на участке с. Сегян-Кюель — с. Себян-Кюель ограничение по весу автотранспорта составило до 20 тонн при минимальной толщине льда 55 см.