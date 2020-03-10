На жителя Якутии завели уголовное дело за видео, отправленное в WhatsАpp

В отношении жителя села Борогонцы Усть-Алданского района возбуждено уголовное дело об оскорблении представителей власти.

Следствием установлено, что вечером 28 февраля 2020 года мужчина находился в салоне автомобиля «Toyota Allion» и, выражая свое недовольство по поводу перекрытия улицы, снял момент ограничения движения транспорта на свой сотовый телефон. При этом он высказывал оскорбительные и нецензурные слова в адрес инспекторов ДПС ОГИБДД ОМВД России по Усть-Алданскому району, выраженные в циничной и неприличной форме.

В последующем на почве личной неприязни к представителям власти, с целью публичного унижения чести и достоинства сотрудников полиции, находившихся при исполнении ими своих должностных обязанностей, отправил отснятый видеоролик в группу мобильного приложения WhatsАpp, достоверно зная, что в указанных группах присутствуют посторонние лица.

Личность мужчины была установлена в течение непродолжительного времени сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

За совершение указанного преступления мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до одного года.