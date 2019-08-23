На жителя Якутии завели уголовное дело за ложные показания

В ходе судебного заседания одного из районных судов Республики Саха (Якутия) 63-летний местный житель при допросе в качестве свидетеля по уголовному делу, подтверждающих виновность иных лиц, пытаясь помочь подсудимому избежать уголовной ответственности и заслуженного наказания за совершенные им преступления, исказил важные для разрешения дела данные, имеющие доказательственное значение.

По данному факту следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в отношении недобросовестного свидетеля возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложные показание свидетеля в суде).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев.

Проводится расследование.