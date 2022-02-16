На Жатайском затоне начались съемки докфильма «Миша-ледокол»

«Миша – ледокол» — это рабочее название документального фильма об уникальной профессии выморозчика. Картина снимается на территории Жатайского судоремонтного завода ПАО «ЛОРП» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Режиссер – журналист и документалист Дмитрий Степанов. По его замыслу, главным героем является выморозчик с большим опытом и стажем Михаил Клус. К слову, о нем снимали репортажи, передачи и документальные фильмы журналисты разных стран мира и регионов нашей страны.

По словам Дмитрия Степанова, в центре повествования – уникальность профессии. В ближайшие дни будет снято несколько эпизодов. В кинохронику будут включены саморемонтные работы, выход судов в рейсы, работа Михаила Клуса в навигационный период. Главный эксперт фильма – заместитель директора Жатайского судоремонтного завода Андрей Ковалев.

«Миша — ледокол» станет участником ведущих российских фестивалей документального кино, после чего ожидается трансляция на центральных федеральных каналах.

Итоговый результат съемочного процесса мы увидим в конце 2022 года.