На Жатайском судоремонтном заводе сданы в эксплуатацию новые газовые котельные

Во время выездного рабочего совещания на Жатайском судоремонтном заводе генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ ознакомился с ходом ремонта и модернизации флота, а также подготовки производственных объектов к отопительному сезону.

Первый актуальный вопрос – реконструкция горизонтальной части слипа. Демонтаж рельсов на этом участке выполнен на 50%. С учетом того, что оставшаяся часть не демонтируется в этом году, комиссией, при согласовании с Правительством Республики, будет принято решение о подъеме судов на оставшемся полотне слипа для зимнего судоремонта.

В ходе выездного совещания осмотрены объекты инфраструктуры, на которых ведутся ремонтные и строительные работы. В настоящее время подрядными организациями производится установка свай под будущий блок цехов, в котором будут размещены служебно-бытовые и вспомогательные помещения. По словам директора ЖСРЗ Виктора ШАДРИНА, перепроектирование будущего ремонтно-механического цеха завершено. «В начале 2022 года будет объявлен конкурс на проведение проектных работ для строительства судокорпусного цеха и участка ремонта ДВС. Этот блок будет оборудован на месте ныне существующего деревообрабатывающего цеха» — сказал Виктор Шадрин.

На территории автотранспортного цеха построены две газовые котельные. Сегодня они сданы в эксплуатацию. Одна из них, с тремя мощными котлами, будет отапливать дизельный блок и административные здания. Вторая предназначена для обслуживания карбюраторного бокса, включающего в себя комплекс различных помещений и складов.

В настоящее время ведется строительство нового помещения для деревообрабатывающего цеха. В связи с недостатком площадей, комиссией принято решение о возведении пристроя для дополнительных помещений. Данный блок будет сдан в эксплуатацию в середине октября.

Работ по обновлению инфраструктуры у завода много. Первоочередная – это сдача в эксплуатацию еще трех котельных.

Текущие судоремонтные работы ведутся в плановом режиме. Коллектив Жатайского СРЗ готовится к зимнему судоремонту.