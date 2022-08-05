05.08.2022
14:09
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Якутия

На Жатайской судоверфи продолжается строительство блока корпусных производств

Якутия ведёт совместную работу с Росимуществом по передаче федерального пакета акций АО «Жатайская судоверфь» в собственность республики. Это позволит республике управлять всеми процессами в части контрактов и соблюдения сроков. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко по итогам выездного совещания с подрядчиками.

Сейчас на объекте продолжается строительство блока корпусных производств, подведена внутренняя инфраструктура. Рабочие завершают монтаж металлоконструкций, работу по кладке стен.

Общая строительная готовность составляет 46%. На объекте задействовано 197 человек, общее количество техники составляет 29 единиц.

Параллельно в посёлке Жатай начато строительство общежития для работников будущей верфи, объект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Как отмечал глава Якутии Айсен Николаев, предприятие даст новую жизнь посёлку Жатай, а также позволит обновить флот и обеспечить бесперебойные грузоперевозки по Ленскому бассейну и Арктической зоне республики.

Напомним, судоверфь создаётся в рамках комплексного инвестиционного проекта по модернизации и развитию мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Объект строится на территории опережающего развития «Якутия» при поддержке Минпромторга России и Минвостокразвития России.

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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