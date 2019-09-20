На заседании Минприроды обсудили ход реализации нацпроекта «Экология»

19 сентября в Минприроды России рассмотрели ход реализации национального проекта «Экология». С докладами выступили администраторы федеральных проектов, составляющих основу нацпроекта «Экология», эксперты Госдумы и Совета Федерации РФ, главы нескольких субъектов РФ.

Открывая заседание, Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что главная цель проектной работы — во внедрении новых, современных стандартов качества и экологической безопасности жизни людей.

О ходе реализации, основные достигнутые за второй квартал показатели нацпроекта «Экология» участники совещания обсудили по каждому приоритетному направлению. Кроме того, на коллегии затронут вопрос о горящих лесах. Особое внимание было уделено вопросам финансирования.

В обсуждении принял участие принял министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев.

Сахамин Миланович отметил, что данная площадка стала местом для обсуждения федерального проекта, у каждого представителя региона свой неоценимый опыт и результаты, с которыми они делятся, это дает возможность качественно и эффективно реализовать нацпроект «Экология».

Также участникам заседания коллегии был представлен новый информационный ресурс нацпроектэкология.рф, разработанный специально для экспертного сопровождения и ещё одного канала связи и информации.