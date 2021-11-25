На заседании АГАТУ обсудили создание музея сельского хозяйства 👨‍🎓

Создание музея сельского хозяйства, охотничье — рыболовного промысла народов Якутии стало основной темой заседания ученого совета АГАТУ. С докладом о содержании положения музея при АГАТУ выступил и.о. проректора по научной работе и инновациям Константин Нифонтов. Он отметил, что в музейный фонд войдут коллекции и особые музейные экспонаты, фото и видеоматериалы, связанные с развитием сельского хозяйства, рыболовства в Якутии. Врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин подчеркнул, что надо уже начать собирать экспонаты и вести работу, чтобы в дальнейшем музей стал республиканского значения.

Также участники рассмотрели вопрос создания автошколы при Инженерном факультете. Положение автошколы представил начальник отдела инновационных внедрений научно-исследовательской части АГАТУ Ариан Протопопов. Как он отметил, в автошколе курсанты будут проходить теоретическое и практическое обучение для сдачи экзаменов в ГИБДД на категории «А» и «В». Планируется, что цены на обучение будут ниже в среднем на 10%, чем у других автошкол соответствующего уровня. Также он подчеркнул ряд преимуществ автошколы: удобное расположение школы с точки зрения логистики, наличие трех параллельных групп, позволяющих проходить обучение в любое удобное время и собственная учебная площадка.

Далее, обсудили вопрос создания эндаумент-фонда (целевой капитал) АГАТУ. Обсудили цели и этапы его создания, механизмы функционирования. Основными направлениями деятельности эндаумент-фонда станут умное сельское хозяйство, ресурсосберегающая энергетика агропромышленного комплекса Арктики и Субарктики, восстановление популяции осетровых средней Лены, компенсационное лесовосстановление и рекультивация деградированных земель.

Кроме того, на заседании ученого совета наградили преподавателей, внесших весомый вклад в развитие университета. За долголетний добросовестный труд нагрудной знак и удостоверение вручили Галине Дармаевой, старшему преподавателю Агротехнологического факультета и профессору Факультета ветеринарной медицины Светлане Зедгенизовой.