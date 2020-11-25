25.11.2020
10:23
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Происшествия

На замглавы улуса заведено уголовное дело

Прокуратура Вилюйского района Якутии утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении заместителя главы МР «Вилюйский улус (район)». Он обвиняется в совершении  преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу решению суда).

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Вместе с тем достоверно зная о наличии вступившего в законную силу постановления суда о взыскании с него штрафа, обвиняемый, занимая должность заместителя главы района, получив постановление судебного пристава, не желая погашать имеющуюся задолженность, сокрыл данное постановление.

В результате данных незаконных действий удержания денежных средств по исполнительному производству не произведены.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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