На замглавы улуса заведено уголовное дело

Прокуратура Вилюйского района Якутии утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении заместителя главы МР «Вилюйский улус (район)». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу решению суда).

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Вместе с тем достоверно зная о наличии вступившего в законную силу постановления суда о взыскании с него штрафа, обвиняемый, занимая должность заместителя главы района, получив постановление судебного пристава, не желая погашать имеющуюся задолженность, сокрыл данное постановление.

В результате данных незаконных действий удержания денежных средств по исполнительному производству не произведены.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.