На закрытой ледовой переправе установлена камера

На закрытой ледовой переправе Якутск – Нижний Бестях установлена камера фотовидеофиксации нарушений ПДД

Для предупреждения несчастных случаев и обеспечения безопасности дорожного движения на закрытой ледовой переправе Якутск – Нижний Бестях установлена система фото-видеофиксации административных правонарушений.

Напомним, что за несанкционированный выезд транспортного средства на ледовые переправы рек, озер, водохранилищ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам предусматривается штраф от ста тысяч до одного миллиона рублей.