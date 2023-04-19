19.04.2023
11:43
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Общество
На закрытой ледовой переправе установлена камера
На закрытой ледовой переправе Якутск – Нижний Бестях установлена камера фотовидеофиксации нарушений ПДД
Для предупреждения несчастных случаев и обеспечения безопасности дорожного движения на закрытой ледовой переправе Якутск – Нижний Бестях установлена система фото-видеофиксации административных правонарушений.
Напомним, что за несанкционированный выезд транспортного средства на ледовые переправы рек, озер, водохранилищ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам предусматривается штраф от ста тысяч до одного миллиона рублей.
Фото: пресс-службы
Источник: управтодор14
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