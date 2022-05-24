На забеге в Якутске произошел конфуз 😅

В воскресенье по всей России проводился Забег.рф — одно из самых массовых соревнований в мире. Его фишка в том, что люди одновременно выходят на старт в самых разных городах страны — от Калининграда до Владивостока. Суммарно бежали более 120 тысяч человек — сообщает Спорт-Экспресс.

Ошибочка вышла

В столице бежала целая группа селебрити. От известных телеведущих до блогеров и звезд из разных видов спорта. Кто-то фоткался с ними прямо по ходу дистанции, для кого-то принципиально было обогнать.

Интересно, что полумарафон в Москве выиграл Дмитрий Полянский. Участник четырех Олимпиад в триатлоне. 35-летний спортсмен обыграл «чистых» легкоатлетов.

Но самый резонансный забег, однозначно, прошел в Якутске. Там ребята очень быстро прокатили полумарафон: время победителя Василия Лукина — 55.59, а серебряного призера Дмитрия Ловцова — 57.07. Все бы ничего, но оба превысили мировой рекорд, причем чемпион — сразу на 1,5 минуты. Официальное высшее мировое достижение — 57.32. Пока его шокированный обладатель Джейкоб Киплимо из Уганды пытался прийти в себя и понять, что в этой загадочной Якутии вообще произошло, подлетели уточнения по трассе. Оказывается, ее померили не совсем точно.

Знаете, на сколько обсчитались? На 5 км! Вместо 21,1 оказалось 16,1 км.

Читать полностью https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/legkaya-atletika-pochemu-na-sorevnovaniyah-po-begu-v-yakutii-nepravilno-pomerili-distanciyu-itogi-akcii-zabeg-rf-1930283/