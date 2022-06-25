На Ысыахе Туймаады установили сэргэ 55-летия газификации Якутии

В рамках Ысыаха Туймаады в тюсюлгэ АО «Сахатранснефтегаз» установлена коновязь сэргэ в честь 55-летия газификации Республики Саха (Якутия).

В торжественной установке сэргэ приняли участие сотрудники газовой компании и гости.

55 лет назад в Республике Саха (Якутия) был дан старт газификации. Более полувека назад был заложен надежный фундамент, способствовавший появлению новой отрасли народного хозяйства на территории республики – газовой промышленности, отметили участники ысыаха.

— 31 октября 1967 года состоялся исторический момент – зажжение газового факела у подножия Хатын-Юряха в Якутске. Яркий огонь возвестил о том, что завершилось строительство магистрального газопровода «Таас-Тумус-Берге-Якутск».

За 55 лет изменилось многое: в тысячи домов якутян пришло голубое топливо, построены многие километры газовых сетей и сопутствующая инфраструктура. Современное поколение газовиков продолжают и приумножают те добрые и славные традиции, начатые газовиками-первопроходцами.

В этот знаменательный день мы устанавливаем коновязь сэргэ в честь самоотверженного труда газовиков, — выступил главный инженер-первый заместитель генерального директора «Сахатранснефтегаз» Александр ГОГОЛЕВ.

Также он отметил необходимость быть сплочёнными и поздравил с праздником «Ысыах Туймаады».