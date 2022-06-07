На Ысыахе Туймаады проведут 125 уникальных мероприятий

К 100-летию образования ЯАССР и к 25-летию проведения национального праздника Ысыах в местности Ус Хатын во время празднования «Ысыах Туймаады — 2022» проведут 125 уникальных мероприятий. Напомним, в этом году ысыах также посвящен 390-летию города Якутска, 200-летию Якутской городской Думы, Году матери в Якутии и Году культурного наследия народов Российской Федерации.

В национальном празднике ожидается участие гостей из зарубежных стран и регионов России. Об этом сообщила заместитель начальника Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Анна Каженкина.

«В этом году организационный комитет утвердил дизайн-код, согласно которому наша столица и местность Ус Хатын будут оформлены в едином стиле. Автором проекта является известный дизайнер Кыыдана Игнатьева. Брендбук праздника будет реализовываться в течение нескольких лет», — отметила Анна Каженкина.

В данное время в местности Ус Хатын идут ремонтно-восстановительные работы. В этом году тюсюлгэ для проведения обрядовых церемоний будут обновлены, расширены для удобства горожан. Одно из новшеств Ысыаха этого года — организация палаточного городка на 1000 мест, который будет благоустроен. Для удобства горожан и гостей столицы с автобусной остановки Ус Хатын до палаточного городка будет курсировать бесплатный шаттл туда и обратно. Палаточный городок будет находиться недалеко от центра. Отметим, на озерах в местности Ус Хатын запрещено купаться.

В этом году жители и гости столицы станут участниками многих зрелищных, грандиозных и уникальных мероприятий. В этом году готовится 25 конкурсных программ. Желающие участвовать могут ознакомиться с положениями конкурсов на официальном сайте Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска по ссылке https://www.cultura14.ru/.

Дорогие горожане и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска поздравляет вас с наступлением долгожданного лета, несущего тепло и радость, изобилие и благодать!

Приглашаем 25-26 июня на республиканский национальный праздник «Ысыах Туймаады».

Пусть позитивная энергия Ысыаха вдохновит вас на добрые начинания и трудовые свершения! Υрүҥ тунах Ыhыаҕынан!