На Ысыахе Туймаады презентуют татарский праздник Сабантуй

В рамках Дней Татарстана в Якутии во время Ысыаха Туймаады в местности Ус Хатын пройдёт национальный татарский праздник Сабантуй. Об этом и других культурных мероприятиях делегации Республики Татарстан рассказала в ходе пресс-конференции начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Минкультуры Татарстана Виктория Даутова, сообщает ЯСИА.

«В этом году мы будем проводить свои мероприятия с 22 по 25 июня. В течение четырёх дней будет идти очень насыщенная культурная программа. Мы хотим представить все наши ведущие государственные учреждения культуры. На Ысыахе примут участие Государственный театр песни и танца, Буинский драмтеатр. Мы презентуем наш народный праздник Сабантуй. Все мероприятия пройдут в местности Ус Хатын в Якутске», — сообщила она. Начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Минкультуры Татарстана Виктория Даутова также отметила, что на протяжении многих десятилетий между республиками плодотворно развиваются гуманитарное и культурное сотрудничество по разным направлениям: это и музыка, театр, кино и литература, музейно-выставочная деятельность, образование и библиотечное дело. «Исторические связи наших регионов имеют очень глубокие корни. Определяющим фактором наших отношений является принадлежность наших двух народов к тюркской языковой группе. Огромный взаимный интерес культурного сообщества Якутии и Татарстана к культуре и традиции двух народов является источником культурного взаимодействия и сотрудничества на современном этапе. Сегодня оба региона являются многонациональными. В Якутии проживает более 120 национальностей, в Татарстане — более 173. Очень интересный факт: В Якутии 49,9% населения — это якуты, а в Республике Татарстан 53% — татары. Здесь мы похожи», — сказала она. Она также рассказала о подписанных ранее соглашениях между Якутией и Татарстаном, а также Днях Якутии в Татарстане в прошлом году. В этом году в рамках ответных Дней Татарстана в Якутии по культурной части в республику приедет группа писателей, которая представит книги, переведённые с якутского на татарский и наоборот: это «Хуннские повести» якутского писателя Николая Лугинова, а также книга татарского писателя Марата Кабирова.

«Одним из главный мероприятий станут Дни татарстанского кино. Мы везём с собой выставку «В гостях у татар» с более 260 экспонатами из собрания Елабужского государственного музея-заповедника. Выставку в рамках своего визита посетит президент Татарстана Рустам Минниханов», — сказала она. Также Буинский государственный драмтеатр представит якутянам два спектакля, один из которых на татарском языке. В составе делегации также будет председатель якутской общины в Татарстане. Одним из ключевых мероприятий также станет концерт мастеров искусств Татарстана, на котором выступят ведущие артисты республики на сцене Театра оперы и балета Якутии. До концерта в фойе театра пройдёт выставка мастеров народно-художественных промыслов Татарстана.