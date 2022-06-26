На Ысыахе Туймаады презентован гимн Сахатранснефтегаз

Вчера, 25 июня, песня на якутском языке «Күөх чэчик сибэкки» стала официальным гимном национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз». Исполнила гимн заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Екатерина Саввинова — Саина. Первая живая презентация состоялась на Ысыахе Туймаады в тюсюлгэ «Сахатранснефтегаз» и получила множество положительных отзывов от сотрудников и гостей. Напомним, что версия гимна на русском языке «Синий цветок» была впервые исполнена на торжественной сварке первого стыка магистрального газопровода Кысыл-Сыр-Мастах-84 км с участием Главы Якутии Айсена Николаева в апреле этого года.

Фото: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз» Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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