На Ысыахе Олонхо проведут 16 конкурсов

Как и в предыдущие годы, в рамках национального республиканского праздника Ысыах Олонхо проводится насыщенная программа конкурсов по жанрам олонхо и народного творчества. При этом конкурсная программа составлена так, чтобы минимизировать контактирование между выступающими и зрителями и группами выступающих между собой.

В этом году состоятся республиканские конкурсы исполнителей олонхо «Ыччат олоҥхону утумнуур» (среди молодежи), «Олоохуна Улуу олоҥхону уруйдуур!» (среди взрослых), «Олоохуна Улуу олоҥхону уруйдуур!» (коллективные и олонхо на заданную тему — импровизация).

Носители народных традиций продемонстрируют мастерство на конкурсах запевал осуохай, исполнителей тойука, дэгэрэҥ (традиционный якутский напев), чабырҕах (скороговорки), хомусистов.

Отдельные республиканские конкурсы пройдут среди мастеров декоративно-прикладного искусства и кузнечного мастерства: изготовителей батыйа, якутского ножа, хомуса, традиционного лука, якутской национальной одежды. Кроме того, состоятся конкурсы фольклора народов Якутии, выставки кузнечного мастерства, декоративно-прикладного искусства, резьбы по дереву.

По словам первого заместителя министра культуры Якутии Владислава Левочкина, соблюдение мер безопасности привело к изменению форматов конкурсных программ: