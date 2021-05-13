13.05.2021
12:20
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Культура

На YouTube-канале Сахафильма можно бесплатно посмотреть кино

На официальном ю-туб канале кинокомпании «Сахафильм» пользователи могут бесплатно посмотреть кино, сообщает пресс-служба кинокомпании.

«Сейчас на нашем канале уже 18 художественных фильмов, 6 документальных, а ещё у нас есть плейлист «Наши кинематографисты», где собраны интервью коллег для различных ТВ каналов или фестивалей. На днях мы загрузим несколько новых, старых любимых фильмов. Не пропустите! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки», — сообщает кинокомпания. 

https://www.youtube.com/channel/UC3DGmZPxoy6fyj6W0deBEnA

Источник: Сахафильм
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