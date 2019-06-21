На Ысыахе Олонхо выявили сильнейших в национальных видах спорта

Меткость, силу и выносливость рук и ног испытали участники спортивных состязаний на Ысыахе Олонхо в селе Намцы.

Спортивные состязания являются неотъемлемой частью любого ысыаха, где юноши и девушки могут испытать свои возможности и показать их зрителям. Так, во время празднования республиканского Ысыаха Олонхо в Намцах около 80 спортсменов соревновались в прыжках, мас-рестлинге и стрельбе из лука.

В перетягивании палки выступили 11 спортсменов в двух весовых категориях — до 75 кг и свыше 75 кг. В первой победу одержал мастер спорта России, неоднократный чемпион России, Европы и мира по мас-рестлингу Сергей Константинов, а во второй — пятикратный чемпион республики, двукратный чемпион Игр Манчаары Анатолий Баишев.

Не менее жаркие противостояния состоялись на соседней площадке, где прошли соревнования по национальным прыжкам куобах, ыстанга и кылыы. Одним из заметных участников стал Леонид Григорьев, больше известный под псевдонимом Leon. По итогам трех этапов среди девушек победу одержала Дайаана Уваровская с результатом 59,45 м, а среди молодых людей — четырехкратный чемпион республики Яков Дмитриев, показавший результат в 123,49 метра. Дайаана в качестве приза получила 25 000 рублей, а Яков — жеребенка. Отметим, что оба чемпиона являются уроженцами Кобяйского улуса.

Самое большое количество участников оказалось на турнире по стрельбе из лука — 20 женщин и 39 мужчин решили принять участие в состязании за звание самого меткого стрелка. Так, среди мужчин победу одержал Дмитрий Дансаранов, а среди женщин — Галина Филиппова. Абсолютное первенство досталось Кюндайаане Эрилик.