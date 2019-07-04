На «Ысыах Туймаады-2019» было потрачено более 41 млн рублей

3 июля в Большом зале Окружной администрации Якутска традиционно в торжественной обстановке состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению национального праздника «Ысыах Туймаады-2019», который состоялся на высоком организационном уровне 29-30 июня.

Ысыах Туймаады посетило более 205 тысяч человек, которые впечатлены масштабом праздника и гостеприимностью якутян. Ежегодно отмечается увеличение потока гостей. В рамках праздника 27 июня впервые было организовано шествие северных конных всадников «Дьоьогой о5олоро Айыы аартыгынан», которое тепло принято горожанами. В параде приняло участие 48 всадников. Шествие возглавили глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА и председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.

В своем выступлении глава города Сардана Авксентьева отметила, что «Ысыах Туймаады-2019» прошел на высоком уровне.

«Мы рассматриваем предложения с целью улучшить те направления, которые у нас насущные и проблемные, чтобы праздник был удобнее для горожан и гостей» — сказала глава.

Как было озвучено на совещании, смета праздника Ысыах в 2019 году составила 41 миллион 120 тысяч 150 рублей, это меньше, чем в предыдущие годы при увеличении числа участников и гостей праздника.

«С учетом того, что посетило мероприятие 202-205 тысяч человек мы с вами потратили на праздник для каждого горожанина и кто посетил «Ысыах Туймаады-2019» порядка 200 рублей. Я считаю, более экономного и более эмоционально насыщенного, более объединяющего праздника в нашем городе и республике не найти. Для того чтобы создать людям настроение большого и светлого праздника, почувствовать радость – это совсем не много», — сказала Сардана Авксентьева.

Глава поручила Департаменту финансов рассмотреть возможность увеличения сметы празднования юбилейного Ысыаха Победы в 2020 году.

«Предстоит большая работа, чтобы праздник был комфортным для горожан, это и есть составляющее праздника. Ни у кого нет нареканий по культурной программе, духовной, этнографической, исторической части. Замечания есть только по самой организации. С каждым годом популярность праздника Ысыах увеличивается. Нам нужно в следующем году сделать так, все чтобы наши ветераны, отцы и деды порадовались и почувствовали, что они воевали и погибали, пережили войну не зря», — отметила глава города.

С информацией об основных итогах национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» выступил первый заместитель главы города Якутска Владимир ФЕДОРОВ.

«О национальном празднике Ысыах знают за пределами Дальнего Востока, России, зарубежья. Такое количество гостей обязывает нас проводить качественные мероприятия. Мы провели масштабный праздник с минимальным бюджетом. По благоустройству, электроснабжению местности и проведения хозяйственных работ в этом году было предусмотрено 1 миллион двести тысяч, и мы справились с этим. В прошлом году сумма составляла более двух миллионов рублей. По текущему содержанию территории были проведены дополнительные мероприятия. Напомню, бюджет был сокращен почти в два раза. В 2018 году было потрачено 9 миллионов рублей, в этом году – 5,5 миллионов рублей», — отметил Владимир Федоров.

Помимо этого, в перечень работ по подготовке к «Ысыах Туймаады-2019» были включены отсыпка альтернативных дорог, перенос и ремонт туалетов, установка моек.

Санитарная очистка местности Ус Хатын прозводилась 17 единицами спецтехники. В дни праздника порядка 100 человек были постоянно заняты на работах, связанных с санитарной очисткой и благоустройством территорий, другими оргмероприятиями.

Владимир Федоров остановился на предложениях. «В дни праздника Глава РС(Я) Айсен Николаев предложил городу строительство летнего стадиона для проведения «Игр Дыгына». Это нужно взять за основу и хорошо над ним поработать», — сказал Владимир Федоров. Отметим, сотрудники окружной администрации и структурных подразделений внесли около 100 предложений по улучшению организации проведения Ысыаха в 2020 году, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Федоров попросил горожан и гостей столицы дополнить список пожеланий для улучшения организации и проведения Ысыаха.

«Все дельные, полезные замечания от наших горожан нужно рассмотреть и использовать», — подчеркнул Федоров.

Масштабную работу по организации культурной программы Ысыаха проделали сотрудники Управлением культуры под руководством заслуженного работника культуры РС (Я) Антониды КОРЯКИНОЙ. Над церемонией открытия работала режиссерско-постановочная группа из 40 человек под руководством заместителя начальника Управления культуры и духовного развития Окружной администрации, заслуженного работника культуры РС (Я) Ларисы АНДРЕЕВОЙ. Главным режиссером центрального культурного мероприятия Ысыаха много лет является заслуженный работник культуры РФ, заслуженный артист РС (Я) Афанасий ФЕДОРОВ. Консультантом также много лет выступает доктор исторических наук Екатерина РОМАНОВА. Главный постановщик – отличник культуры и образования РС(Я) Наталья КРАЛИНА, главный художник оформитель «Ысыаха Туймаады-2019» Елена КАГАН.

Всего по организации и проведению Ысыаха Туймаады работали 15 рабочих групп, курирующих проведение культурных программ праздника. Горожане и гости ысыаха увидели 121 программу, на всех площадках выступили более 150 творческих коллективов, более 2 тысяч участников художественной самодеятельности и артистов. Только на церемонии открытия приняло участие свыше 1300 человек, в том числе 7 городских и 7 – из улусов, всего 416 человек. Было задействовано 165 лошадей и 15 голов крупного рогатого скота.

На местности Ус Хатын одномоментно в режиме нон-стоп работали 23 сценических площадки, 15 ритуально-обрядовых программ, 11 выставочно-презентационных экспозиций, 16 конкурсов и фестивалей, 63 концертные программы, 4 спортивно-зрелищных мероприятий, 9 детских программ, 265 тюсюлгэ предприятий и землячеств. В концертной программе ысыаха приняли участие 48 гостей из Монголии, Турции, Тывы, Красноярского края.

По итогам конкурса «Осуохай» из 24 финалистов сказителей из 14 улусов, победителем конкурса и обладателем гран-при стала Айталина МОЙТОХОНОВА- Сахаайта из Верхневилюйского улуса. Победителем скачек на Кубок Главы города Якутска названа команда Мегино-Кангаласского улуса. Обладателем приза Главы РС(Я) сертификат на 1 000 000 рублей стал жеребец чистокровной верховой породы Майн Кенинг, Чурапчинский улус.

Самым зрелищным спортивным состязанием ежегодно является «Игры Дыгына». В этом году 12 спортсменов на протяжении двух дней выясняли кто из них самый сильный, меткий и ловкий. Победителем в четвертый раз стал Егор ФИЛИППОВ (Хангаласский улус) и получил приз сертификат на сумму 1 000 000 рублей от генерального спонсора компании «Арктик — Капитал».

На «Ысыахе Туймаады-2019» использовано 2 км салама, 500 литров кумыса, 14 прицепов зелёной массы; 1000 чэчир, дрова-швырок 20 кубов, питьевая вода более 10 тонн, кулерная вода – 180 баллонов. Для обеспечения транспортной перевозки участников культурной программы отработано 1200 часов, привлечено 64 автобуса, 4 грузовых машины, 1 гужевая повозка.

В завершение итогового заседания «Ысыаха Туймаады — 2019» были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Окружной администрации города Якутска.