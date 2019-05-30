На ярмарке вакансий в Алдане рассказали какие специалисты будут востребованы на проекте «Сила Сибири»

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» на ярмарке вакансий в Алданском районе 12 мая рассказали, в каких специалистах нуждается компания для обеспечения эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири».

Начало поставок по магистральному газопроводу «Сила Сибири» намечено на декабрь 2019 года.

МГ «Сила Сибири» — один из ключевых объектов Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения для обеспечения газификации регионов Востока страны и поставок природного газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для эксплуатации газопровода «Сила Сибири» в Якутии созданы Алданское, Ленское и Нерюнгринское линейные производственные управления (ЛПУМГ) компании «Газпром трансгаз Томск».

«С центром занятости населения Алданского района мы сотрудничаем очень тесно. У нас размещены объявления в общественных местах Якутска, в центре занятости, стоят интерактивные доски о наборе персонала в городе Алдане как вахтовым методом, так и на пятидневную рабочую неделю.», — рассказывает директор Алданского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Вячеслав Бажин.

По его словам, на данный момент открыто более 30 вакансий для работы в Алдане по специальностям, связанным с эксплуатацией газопровода и компрессорных станций.

В целом по республике ощущается дефицит квалифицированного персонала, обращает внимание Вячеслав Бажин. Поэтому компания заинтересована, как в опытных сотрудниках, так и в молодежи.

«Набираем и молодых специалистов. Очень ждем ребят из Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова», — говорит Вячеслав Бажин.

Жители Якутии, желающие стать частью масштабного проекта «Сила Сибири», могут получить информацию о вакансиях и заполнить резюме на официальном сайте компании «Газпром трансгаз Томск» в разделе «Карьера» или обратиться напрямую в Алданское, ЛПУМГ.

Важнейшим качеством соискателя является соответствие профессиональным стандартам. Пройти курсы на соответствие профстандартам (от трехнедельных до трехгодовых) можно в любой точке России в центрах занятости населения либо в учебных заведениях – очно или дистанционно.