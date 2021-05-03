03.05.2021
09:58
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Происшествия
На якутянку напали прямо возле дома
В дежурную часть ОМВД России по Булунскому району Якутии обратилась женщина с заявлением о грабеже. Она сообщила, что в вечернее время возле своего дома подверглась нападению неизвестного мужчины. Последний, применив силу, вырвал из ее рук сумку и скрылся.
В результате оперативно-розыскной работы сотрудником уголовного розыска «по горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый, безработный 45-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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