На якутянку напали прямо возле дома

В дежурную часть ОМВД России по Булунскому району Якутии обратилась женщина с заявлением о грабеже. Она сообщила, что в вечернее время возле своего дома подверглась нападению неизвестного мужчины. Последний, применив силу, вырвал из ее рук сумку и скрылся.

В результате оперативно-розыскной работы сотрудником уголовного розыска «по горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый, безработный 45-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.