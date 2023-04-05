На якутянина завели дело из-за опасного сувенира из Таиланда

У прибывшего из Таиланда жителя Якутии иркутские таможенники обнаружили кастет: Возбуждено дело



Сотрудники Иркутской таможни обнаружили кастет в багаже пассажира, прибывшего международным авиарейсом в Иркутск из Бангкока (Таиланд). Нарушитель привлечен к административной ответственности, сообщает тгк @sakhapress1

«Ввезти в Россию кастет в своем чемодане пытался житель Якутии. При прохождении таможенного контроля он проследовал по «зеленому» коридору, этим самым заявив, что подлежащие декларированию и запрещенные к ввозу товары у него отсутствуют. Позже он пояснил, что приобрел кастет на рынке Паттайи (Таиланд) в качестве сувенира», — сообщает Татьяна Красавина, пресс-секретарь Иркутской таможни.

Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что опасный «сувенир» относится к категории холодного оружия ударно-дробящего действия.

На якутянина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ и направлено в суд для рассмотрения.