На якутянина возбуждено дело за лесной пожар

Прокуратура Среднеколымского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства об охране лесов от пожаров.

Установлено, что на территории района зарегистрирован лесной пожар, общей площадью 10301 га. Огнем уничтожено 1768 куб.м. древесины породы «лиственница», сумма ущерба причиненная лесному фонду Российской Федерации составила свыше 65 тыс.рублей.

При этом согласно материалам проверки прокуратуры причиной пожара стали незаконные действия местного жителя, которым в нарушение требований Правил пожарной безопасности в лесах произведен сельскохозяйственный пал, огонь от которого, выйдя из под контроля перекинулся на лесной массив.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовному преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.