На якутской трассе загорелся внедорожник премиум-класса

20 февраля 2022 г. в 13.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание автомобиля «Санг-Йонг» на 32 километре трассы Намцы-Якутск в п. Намцы Намского района.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 9 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 2 человека и 1 ед.техники.