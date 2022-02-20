20.02.2022
16:52
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Происшествия

На якутской трассе загорелся внедорожник премиум-класса

20 февраля 2022 г. в 13.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание автомобиля «Санг-Йонг» на 32 километре трассы Намцы-Якутск в п. Намцы Намского района.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 9 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 2 человека и 1 ед.техники.

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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