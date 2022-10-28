На Якутской ТЭЦ установили памятник к юбилею станции

На территории Якутской ТЭЦ установлен памятник истории энергетики – отслуживший почти 40 лет ротор паровой турбины АП-6-35/5М КТЗ.

Торжественное открытие памятника состоялось 27 октября 2022 года в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Якутской ТЭЦ.

К присутствовавшим на открытии работникам и ветеранам станции обратился с приветствием генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

«Ротор паровой турбины, проработавшей с 1967 по 1995 годы, стал историческим экспонатом. Он будет напоминать нам с вами, всем жителям и гостям Якутска о важной работе энергетиков. Энергетики – как этот ротор, передающий энергию пара, вращающего лопатки, на генератор, трудятся и вкладывают свою личную энергию, чтобы обеспечить якутян светом и теплом», — отметил Алексей Стручков.

Ротор стал символом преданности энергетике. Многие работники Якутской ТЭЦ и других предприятий компании «Якутскэнерго» посвящают себя одной профессии и одному месту работы. Уже 34 года трудится на Якутской ТЭЦ и 18 лет возглавляет её Вадим Андриевский.

«Работники ЯТЭЦ – это профессионалы высочайшего класса, открытые всему новому и в тоже время бережно сохраняющие многолетние традиции коллектива. Яркий пример – легендарный директор Анатолий Чубчиков, который был истинным новатором. При нем создавалась нынешняя единая система тепло-и энергоснабжения города, ядром которой стала Якутская ТЭЦ. Огромная благодарность ему и всем ветеранам, а также всему коллективу за преданное служение однажды избранному делу», — сказал Вадим Васильевич.

Якутская ТЭЦ является старейшим предприятием в компании Якутскэнерго и во всей энергетической отрасли республики. Станция прошла долгий путь – от работы на угле, который выгружался вручную, до блочно-модульной, полностью автоматизированной газовой котельной. В этом году 7 ноября отмечает свое 85-летие.