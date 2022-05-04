На Якутской ГРЭС завершился месячник по охране труда

На Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») завершился месячник по охране труда. С 1 по 29 апреля 2022 прошел ряд мероприятий: проверки обеспеченности и применения средств индивидуальной и коллективной защиты, информирование о требованиях трудового законодательства в области ОТ, проверка инструкций, дни открытых дверей, «круглые столы» по вопросам ОТ с участием руководителей структурных подразделений и др. Состоялось интеллектуальное состязание «Эрудит по ОТ 2022», а также подведены итоги конкурса тематических видеороликов, направленных на повышение заинтересованности персонала подразделений в создании безопасных условий работы.

«Месячник проводится для пропаганды нулевого порога терпимости к нарушениям любых требований охраны труда, формирования позитивной культуры ОТ, а также оценки уровня знаний работников в области ОТ и ТБ», — отметила начальник Службы производственного контроля и охраны труда ЯГРЭС Кенжегуль Судико.

Разрабатывая сценарии видеороликов, энергетики постарались учесть все возможные аспекты, касающиеся главной темы конкурса. Все подразделения станции приняли активное участие, показали достойные результаты, поэтому строгим, но справедливым членам комиссии было не просто выбрать лучших. В итоге, в конкурсе видеороликов лучшими оказались цех тепловой автоматики и измерений (1 место), химический цех и газовая служба (2 место), электрический цех №2 (3 место).

В «Эрудите по ОТ 2022» энергетики прошли тестирование. Победители были выявлены по результатам итогового подсчёта баллов. По направлению «Электроустановки» лучшими эрудитами признаны: на ЯГРЭС-1 — электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда ЭЦ №1 Анатолий Захаров, на ЯГРЭС-2 — мастер 1 группы УТОЭ ЭЦ-2 Рашид Нургатин. По направлению «Тепломеханическое оборудование»: на ЯГРЭС-1 – начальник смены электростанции Дмитрий Устинов, на ЯГРЭС-2 – начальник смены электростанции Тимур Ермолаев.

«Сохранение жизни и здоровья работников ЯГРЭС перед результатами производственной деятельности – наш главный приоритет. На Якутской ГРЭС, в рамках системы управления охраной труда каждый работник непрерывно вовлечен в процесс обеспечения безопасности труда. На станции в обязательном порядке проводятся инструктажи, ведется обучение персонала по охране труда и проверка знаний, осуществляется специальная оценка условий труда на рабочих местах, выполняются аудиты и проверки. Мероприятия, проведенные в ходе месячника, будут стимулом для дальнейшего усовершенствования работы персонала станции в области ОТ», — отметил главный инженер ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» Сергей Дедюхин.