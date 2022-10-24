На Якутской ГРЭС завершен капитальный ремонт ГТУ-2

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. на Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершен капитальный ремонт газотурбинной установки № 2. В ремонтных работах были задействованы специалисты станции и бригады подрядной организации АО «Якутская энергоремонтная компания».

В ходе ремонта выполнена полная разборка ГТУ, все участки оборудования прошли проверку на дефекты. Заменены рабочие лопатки 4-ой ступени, которые отработали свой положенный ресурс и в плановом порядке подлежали замене. Налажены все номинальные характеристики и параметры электрооборудования, это позволит обеспечить его работоспособность до очередного планового капитального ремонта. Параллельно проведена экспертиза промышленной безопасности.

В целом, в рамках ОЗП на ЯГРЭС-1 и ЯГРЭС-2 газотурбинные установки и водогрейные котлы проверены в работе на жидком топливе, в полном объеме обеспечены аварийный запас топлива и необходимый резерв мощностей станций.

«Подготовка станции, как и всех объектов Якутскэнерго к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. идет в плановом режиме. Ключевые пункты плана выполнены на 100%. Специалисты завершают испытания технологических, электрических защит оборудования и проверку всех узлов. Все мероприятия направлены на организацию надежного энергоснабжения потребителей в период пиковых нагрузок», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей СТРУЧКОВ.