На Якутской ГРЭС выявили лучших в пожарно-прикладном мастерстве

В рамках месячника по пожарной безопасности энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в командной и индивидуальной форме проверили свои теоретические и практические навыки на соревнованиях по пожарно-прикладному мастерству. Под пристальным вниманием судей в течение двух дней 10 команд оспаривали титул лучшего в скорости реагирования на возникновение пожароопасной ситуации.

На первом этапе состязаний судейская бригада проверила участников команд на знание действующих правил, инструкций и норм пожарной безопасности. На втором этапе соревнований энергетики решали ситуационные задачи по оказанию первой помощи, а также демонстрировали навыки сердечно-легочной реанимации на манекене-тренажере. Большая часть команд получила высокие оценки своих навыков.

Второй день соревнований энергетики полностью посвятили финальному этапу «Отработка практических навыков по тушению пожара», который включал боевое развертывание, эстафету и личное первенство. В подэтапе «Боевое развертывание» команды, соединив несколько пожарных рукавов и подключившись к пожарному гидранту, струей воды на скорость сбивали мишени. В эстафетном соревновании участники пробежали дистанцию и потушили открытый огонь. В личном первенстве энергетики соревновались в скоростном боевом развертывании пожарных рукавов, которая представляет собой прокладку рукавной линии и борьбу с условным очагом возгорания.

По итогам трех этапов победу в соревнованиях по пожарно-прикладному мастерству ЯГРЭС одержали энергетики цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Второе место завоевал электроцех №2, а почетное третье – за котлотурбинным цехом №1.

В личном первенстве результаты сложились следующим образом:

I этап:

1 место — Александр Егоров (цех АСУ ТП)

2 место – Владимир Назин (ОППР)

3 место – Андрей Латышев (КТЦ №1)

II этап:

1 место — Владимир Соловьев (ОППР);

2 место — Игорь Едрихинский (ГС);

3 место — Максим Охлопков (ЭЦ №2)

III этап:

1 место — Роман Неустроев (КТЦ№2)

2 место – Владимир Соловьев (ОППР)

3 место – Петр Тарагаев (ЭЦ№1)

«Якутская ГРЭС является стратегически важным объектом, поэтому пожарной безопасности на станции уделяется особое внимание. Ежегодные соревнования среди добровольных пожарных дружин помогают на высоком уровне поддерживать профессиональную готовность персонала к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. Энергетики всегда должны быть готовы принять необходимые и своевременные решения. Сегодня все команды достойно представили свои подразделения. Показали высокую готовность к ликвидации нештатных ситуаций, отработав на конкурсных этапах четко, слаженно и качественно», — отметил главный судья соревнований, главный инженер ЯГРЭС Сергей Дедюхин.