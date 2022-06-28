На Якутской ГРЭС выявили лучших в пожарно-прикладном мастерстве
В рамках месячника по пожарной безопасности энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в командной и индивидуальной форме проверили свои теоретические и практические навыки на соревнованиях по пожарно-прикладному мастерству. Под пристальным вниманием судей в течение двух дней 10 команд оспаривали титул лучшего в скорости реагирования на возникновение пожароопасной ситуации.
На первом этапе состязаний судейская бригада проверила участников команд на знание действующих правил, инструкций и норм пожарной безопасности. На втором этапе соревнований энергетики решали ситуационные задачи по оказанию первой помощи, а также демонстрировали навыки сердечно-легочной реанимации на манекене-тренажере. Большая часть команд получила высокие оценки своих навыков.
Второй день соревнований энергетики полностью посвятили финальному этапу «Отработка практических навыков по тушению пожара», который включал боевое развертывание, эстафету и личное первенство. В подэтапе «Боевое развертывание» команды, соединив несколько пожарных рукавов и подключившись к пожарному гидранту, струей воды на скорость сбивали мишени. В эстафетном соревновании участники пробежали дистанцию и потушили открытый огонь. В личном первенстве энергетики соревновались в скоростном боевом развертывании пожарных рукавов, которая представляет собой прокладку рукавной линии и борьбу с условным очагом возгорания.
По итогам трех этапов победу в соревнованиях по пожарно-прикладному мастерству ЯГРЭС одержали энергетики цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Второе место завоевал электроцех №2, а почетное третье – за котлотурбинным цехом №1.
В личном первенстве результаты сложились следующим образом:
I этап:
1 место — Александр Егоров (цех АСУ ТП)
2 место – Владимир Назин (ОППР)
3 место – Андрей Латышев (КТЦ №1)
II этап:
1 место — Владимир Соловьев (ОППР);
2 место — Игорь Едрихинский (ГС);
3 место — Максим Охлопков (ЭЦ №2)
III этап:
1 место — Роман Неустроев (КТЦ№2)
2 место – Владимир Соловьев (ОППР)
3 место – Петр Тарагаев (ЭЦ№1)
«Якутская ГРЭС является стратегически важным объектом, поэтому пожарной безопасности на станции уделяется особое внимание. Ежегодные соревнования среди добровольных пожарных дружин помогают на высоком уровне поддерживать профессиональную готовность персонала к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. Энергетики всегда должны быть готовы принять необходимые и своевременные решения. Сегодня все команды достойно представили свои подразделения. Показали высокую готовность к ликвидации нештатных ситуаций, отработав на конкурсных этапах четко, слаженно и качественно», — отметил главный судья соревнований, главный инженер ЯГРЭС Сергей Дедюхин.
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