На Якутской ГРЭС успешно прошла тренировка по ликвидации последствий ЧС

На объектах Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) состоялась тренировка по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На ЯГРЭС-1 развернут пост радиационного и химического наблюдения, а также приведено в готовность защитное сооружение гражданской обороны – убежище станции. Члены нештатного формирования гражданской обороны показали, как работают фильтровентиляционное оборудование убежища и мини экспресс-лаборатория, которая измеряет воздух и почву на наличие отравляющих веществ.

На ЯГРЭС-2 прошла практическая часть тренировки, на которой отрабатывался порядок действий при чрезвычайных ситуациях. По легенде учений в трансформаторной станции предприятия произошел взрыв с последующим возгоранием.

На место условной ЧС прибыли экстренные службы спасения: ГУ МЧС РФ по РС (Я), силы Якутского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели ДВПСО (Дальневосточного поисково-спасательного отряда), Росгвардия, а также медицина катастроф. До прибытия экстренных служб силами нештатного аварийно-спасательного формирования ЯГРЭС организована эвакуация пострадавших и оказана первая помощь. Общими усилиями условная чрезвычайная ситуация была ликвидирована.

«Противоаварийные и противопожарные тренировки на Якутской ГРЭС проводятся на регулярной основе — энергетики должны быть готовы к любым потенциальным чрезвычайным ситуациям. Проверяем работоспособность локальной системы оповещения, аварийно-спасательных средств и оборудования. В ходе проведенной тренировки персонал станции отработал четко и слаженно, все задачи выполнены в полном объеме. Подобные мероприятия помогают совершенствовать подготовку нештатных аварийно-спасательных формирований и повышать профессиональные навыки сотрудников», — подвел итоги Руслан Исхаков, директор ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго».