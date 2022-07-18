На Якутской ГРЭС реализован проект «Зеркало безопасности»

На Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) по инициативе Управления производственного контроля и охраны труда реализован «пилотный» проект «Зеркало безопасности».

На станции, где ежедневно проходит наибольшее количество производственного персонала ЯГРЭС, размещены зеркало и бодистенд, на котором демонстрируется правильное применение средств индивидуальной защиты: костюмов для защиты электротехнического персонала от воздействия электродуги и от общих производственных загрязнений. К разработке бодистендов привлечены специалисты электрического и котлотурбинного цехов Якутской ГРЭС — на фотографиях энергетики демонстрируют образцовое применение полного комплекта СИЗ.

«Каждый раз, проходя мимо зеркала, мы напоминаем себе о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты. Дополнительно проверяем укомплектованность, сохранность и чистоту СИЗ», — рассказал старший машинист котлотурбинного цеха №2 ЯГРЭС Роман Неустроев.

«Профилактика травматизма на производстве – наш главный приоритет. На Якутской ГРЭС каждый работник непрерывно вовлечен в процесс обеспечения безопасности труда. Цель проекта «Зеркало безопасности» – повышение культуры безопасности труда на производстве путем ежедневного самоконтроля персонала», – подчеркнул директор ЯГРЭС Руслан Исхаков.