03.11.2022
09:59
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Экономика

На Якутской ГРЭС проверили готовность убежища

На Якутской ГРЭС прошла штабная тренировка по гражданской обороне – развертывание защитного сооружения на территории ЯГРЭС-1. В мероприятии приняли участие руководство ГУ МЧС России по РС(Я), ГоскомОБЖ Якутии, представители Роспотребнадзора по РС(Я), персонал станции, в том числе личный состав нештатного формирования гражданской обороны (НФГО) и нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) предприятия.

В ходе учений состоялась проверка защитного сооружения с приведением его в полную боевую готовность чтобы безопасно разместить рабочую смену. Задача НФГО состояла в обеспечении готовности защитного сооружения и организации приема укрываемых. Четыре звена обеспечили обслуживание убежища: эвакуационно-техническая группа, звено связи, звено радиационно-химического наблюдения, санитарный пост справились с поставленной задачей полностью и ответили на интересующие вопросы комиссии. 

«Убежище введено в эксплуатацию в 1983 году, относится к объектам первой группы – вместимостью до 150 человек. В мирное время используется в качестве учебного класса гражданской обороны. На предприятии постоянно ведется работа по поддержанию готовности защитного сооружения, предназначенного для укрытия персонала в случае ЧС. Проводятся профилактические и учебно-тренировочные мероприятия, обновляется оборудование для размещения укрываемых, в этом году проведен ремонт кровли и косметический ремонт помещений. Якутская ГРЭС является стратегически важным объектом, поэтому персонал станции всегда готов к реагированию в различных ситуациях», — отметил директор ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» Руслан ИСХАКОВ.

Фото: Пресс-служба Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»

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