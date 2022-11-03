На Якутской ГРЭС проверили готовность убежища

На Якутской ГРЭС прошла штабная тренировка по гражданской обороне – развертывание защитного сооружения на территории ЯГРЭС-1. В мероприятии приняли участие руководство ГУ МЧС России по РС(Я), ГоскомОБЖ Якутии, представители Роспотребнадзора по РС(Я), персонал станции, в том числе личный состав нештатного формирования гражданской обороны (НФГО) и нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) предприятия.

В ходе учений состоялась проверка защитного сооружения с приведением его в полную боевую готовность чтобы безопасно разместить рабочую смену. Задача НФГО состояла в обеспечении готовности защитного сооружения и организации приема укрываемых. Четыре звена обеспечили обслуживание убежища: эвакуационно-техническая группа, звено связи, звено радиационно-химического наблюдения, санитарный пост справились с поставленной задачей полностью и ответили на интересующие вопросы комиссии.