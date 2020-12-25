На Якутской ГРЭС прошел конкурс профессионального мастерства среди оперативного и ремонтного персонала станции. Начальники смены, электромонтеры, слесари, инженеры, аппаратчики – всего 21 участник соревновались за звание лучшего в 3 номинациях конкурса «Лучший по профессии». Соревнования проходили сразу на обеих станциях: ЯГРЭС-1 и ЯГРЭС-2, в режиме онлайн с использованием технологий видеоконференцсвязи.

Перед началом состязаний энергетиков приветствовал председатель судейской комиссии директор ЯГРЭС Руслан Исхаков.

«Сегодня в конкурсе принимают участие избранные – каждый цех делегировал лучших своих сотрудников. В процессе подготовки каждый из вас уже повысил свое профессиональное мастерство – приобрел дополнительные знания. Ведь надежность и безопасность работы нашей станции напрямую зависят от вас — сотрудников, которые ответственно относятся к своей работе, и нацелены на постоянное повышение уровня своего профмастерства. Коллеги, выступите сегодня на максимуме и проявите творчество», – напутствовал участников директор.

Программа состояла из теоретической части и из трех этапов — оперативные руководители, оперативный персонал и ремонтный персонал. Конкурсантам предстояло за 10 минут дать развернутые ответы на 6 вопросов, учитывающих специфику их профессии.

«Участвуют представители ключевых профессий энергетической отрасли. Здесь от мастерства каждого сотрудника зависит успешное решение поставленных задач. Поэтому вопросы, связанные с требованиями НТД, промышленной безопасности, охраны труда и правил пожарной безопасности – неотъемлемая часть конкурса. Наша главная цель — повышение уровня профессиональной подготовки оперативного и ремонтного персонала ЯГРЭС», – отметила организатор конкурса, председатель профкома Анна Чащина.

Участники «тянули» билеты и отвечали устно на вопросы, полагаться приходилось только на свои знания и опыт. «Эмоции зашкаливали», — признавались сами участники. Ведь всем хотелось победить и доказать право называться лучшим в своей профессии.

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Оценка работ производилась по бальной системе — 1 балл за правильный ответ, 0,5 балла за ответ с ошибками и 0,5 балла участнику раньше всех начавшему отвечать в группе.

22 декабря, в День энергетика, главный инженер Якутской ГРЭС Сергей Дедюхин назвал имена победителей. Набрав наибольшее количество баллов лучшим оперативным руководителем стал Николай Николаев, начальник смены котлотурбинного цеха №2, лучшим работником оперативного персонала — Андрей Латышев, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда котлотурбинного цеха №2, а лучшим работником ремонтного персонала определен слесарь — ремонтник 4 разряда Альберт Толстяков.

«Соревнования профмастерства среди энергетиков ЯГРЭС прошли успешно. Проведение таких соревнований должно стать доброй традицией нашей станции. Спасибо всем за участие в конкурсе. Хочу поздравить победителей, а всем участникам желаю успехов в будущем», — подытожил главный инженер.

Все победители и участники награждены почётными дипломам и призами.