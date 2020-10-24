24.10.2020
10:44
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Погода

На Якутию опустились 30-градустные морозы

Прогноз погоды на текущий день 24 октября в г. Якутске

c 09 до 21 ч 24 октября

Преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 м/с, температура -3-5

Прогноз погоды по территории Республики Саха

на 25-26/X 2020 г.

Местами небольшой снег, на юго-западе умеренный снег. Ветер умеренный, на побережье Арктики местами порывистый ветер до 23-28 м/с, метель.

Температура воздуха ночью -16-21°, при снеге -8-13°, на западе -4-9°, на севере, северо-востоке -26-31°, днем -2-7°, местами -1,+4°, оттепель в северной части -9 -14°, местами -19-24°.

Источник: http://ugms14.ru/index_b.php
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