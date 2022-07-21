На выплаты пострадавшим верхоянцам выделено З0 миллионов рублей

Власти Якутии направят 30 млн рублей на выплаты пострадавшим от дождевого паводка. Об этом по итогам совещания по пожароопасной и паводковой обстановке сообщил в четверг глава региона, передаёт ЯСИА. Айсен Николаев отметил, что одной из главных задач на сегодня является сбор заявлений от людей и оказание им помощи по всем направлениям.

На выплаты якутянам, чьи дома и имущество пострадали во время паводка, республика выделит 30 млн рублей. Соответствующее решение принято сегодня правительством республики. Средства будут поступать по линии Минэкологии Якутии. Порядка 2 млн рублей уже направлено семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«В рамках снижения административных барьеров несколько ступеней убрали, поэтому люди будут получать деньги быстрее и без всякой бюрократии», — сказал глава республики. Во многих населённых пунктах восстановительные работы уже идут, в оставшихся начнутся до конца недели.

«Мы обязательно должны быть готовы к отопительному сезону во всех наших районах. В первую очередь в тех, которые пострадали от паводка. Принято решение, что отопительный сезон в населённых пунктах Верхоянского района начнётся раньше», — отметил Николаев.