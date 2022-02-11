На выплату больничных будет направлено свыше 76,5 миллиарда рублей

На новой волне пандемии внимание кабинета министров приковано к росту заболеваемости. Многие граждане, если даже не попадают на госпитализацию, вынуждены уходить на больничный с легкими симптомами коронавируса и ОРВИ.

Премьер-министр Михаил Мишутин сообщил, что «на выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей».

Этот шаг поддержит баланс бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им средства в полном объеме.