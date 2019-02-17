На выставке «Дархан Уус» выбрали лучший охотничий нож

Всего в одном из самых престижных конкурсов Х Главной выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус — 2019» «Бастыҥ булт быҺаҕа» («Лучший охотничий нож») приняли участие 48 кузнецов.

Якутский нож пользуется большой популярностью, так как он является универсальным – применяется охотниками и рыбаками в разделке туш животных и рыб, в хозяйстве – в приготовлении пищи, в некоторых видах работ по дереву и многом другом.

Поэтому победители в этом конкурсе оценивались посредством нескольких испытаний клинка.

Настоящий якутский нож должен быть острым как бритва, поэтому в ходе проведения конкурса им резали бумагу. Таким ножом в лютый мороз охотники строгали стружку из дерева для разжигания костра, поэтому ножами конкурсантов строгали дерево. Также проверяли клинок, разрезая канат, войлок, резину и даже куски железа.

Единогласным мнением жюри лучшим охотничьим ножом стал нож мастера из Сунтарского улуса Кирилла Петрова. Как рассказал один из организаторов конкурса Гаврил Андросов, Кирилл Петров давно принимает участие в выставке кузнецов Якутии «Дархан Уус», участвует в различных номинациях конкурса, не раз становился призёром.

Второе место занял нож кузнеца из Намского улуса Михаила Баишева, и на третьем месте – нож ещё одного мастера из Сунтарского улуса Михаила Никитина.

Как отметил руководитель делегации Сунтарского улуса, руководитель объединения «Кылаан» Василий Уваров, Х юбилейная выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус – 2019» стала результативной. Всего из Сунтарского улуса приехали пять мастеров, из которых трое вошли в число победителей. Кроме Кирилла Петрова и Михаила Никитина второе место в конкурсе «Бастыҥ ас быҺаҕа» («Лучший кухонный нож») занял Дмитрий Николаев. Кроме того, вместе с сунтарскими мастерами приехали два ученика, чтобы лично приобщиться к многовековому опыту и традициям предков, познакомиться с другими именитыми мастерами из других районов Якутии.