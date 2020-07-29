На выборы в Гордуму Якутска выдвинулись 7 кандидатов

По состоянию на 29 июля, на дополнительных выборах депутата Якутской городской Думы по Центральному одномандатному избирательному округу № 7 выдвинулось уже 7 кандидатов:

—Атаманчук Мария Владимировна (ЛДПР), дата рождения — 16 декабря 1974 года, уровень образования — высшее, сведения о профессиональном образовании — Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт профессинальных инноваций», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не работающая, временно не работающая, место жительства — Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри.

—Афанасьева Лена Николаевна (Единая Россия), дата рождения – 30 ноября 1968 года, адрес места жительства – Республика Саха (Якутия) г. Якутск, профессиональное образование – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», главный врач.

-Васильев Эрэл Леонидович (Гражданская платформа), дата рождения – 16 декабря 1987 года, адрес места жительства – Республика Саха (Якутия), город Якутск, профессиональное образование – Санкт–Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Водоканал», руководитель группы по сводно–аналитической работе.

-Дегтярев Владимир Владимирович (самовыдвижение), дата рождения — 8 сентября 1960 года, уровень образования — высшее образование — бакалавриат, сведения о профессиональном образовании — Негосударственное образовательное учреждение Современная гуманитарная академия, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Пенсионер, Пенсионер, место жительства — Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

-Федоров Владимир Юрьевич (Справедливая Россия), дата рождения — 29 октября 1968 года, сведения о профессиональном образовании — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Управляющая компания Виктория-Плюс», директор по развитию, место жительства — Республика Саха (Якутия), гор. Якутск.

Сведения о судимости: Осужден Якутским городским судом РС(Я) по ч.2 ст.69, п. Д ч. 2 ст.112, ч.1 ст.213 УК РФ к 4 годам лишения свободы. Постановлением Верховного суда РС (Я) от 23.09.2005 мера наказания изменена на 4 года лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года, погашена 19.11.2006.

-Федоров Вячеслав Андрианович (самовыдвижение), дата рождения — 17 октября 1988 года, сведения о профессиональном образовании — Якутский сельскохозяйственный техникум, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБОУ «Наяхинская СОШ им. И.И. Гоголева-Дыргыабай», рабочий, место жительства — Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский район, с. Балыктах.

-Харисов Руслан Робертович (самовыдвижение), дата рождения — 16 февраля 1982 года, уровень образования — высшее, сведения о профессиональном образовании — Якутский экономико-правовой институт (филиал Академии труда и социальных отношений), 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО Строительно-монтажная компания «АТК-99», директор, место жительства — Республика Саха (Якутия), г. Якутск.